В Саратове ликвидировали пожар площадью 3,6 тыс. кв. м на складах

В Саратове пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на складских помещениях бывшего элеватора. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает в воскресенье, 6 мая, пресс-служба ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила порядка 3,6 тыс. кв. м. В Заводском районе города горели три недействующих ангара. Отмечается, что жилые постройки в данном районе не пострадали. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось о гибели при пожаре жительницы Саратовской области и ее ребенка. Возгорание произошло в частном жилом доме в селе Алексеевка поздно вечером 5 мая и было потушено до полуночи. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. м.