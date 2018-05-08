Четыре человека погибли в ДТП с экскаватором в Красноярском крае

Четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы при столкновении микроавтобуса и экскаватора в Красноярском крае во вторник.

Инцидент произошел на 652-м км трассы Р-257 в окрестностях поселка Арадан. По информации правоохранителей, на участке дороги шел ремонт, были выставлены соответствующие знаки и бордюры.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hiace 1993 года рождения не справился с управлением и врезался в работающий экскаватор. В результате аварии погибли водитель и три пассажира, пять человек направлены в больницы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что личности погибших и подробности произошедшего выясняются.