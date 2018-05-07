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Обвиняемый в двух ДТП в Италии россиянин будет экстрадирован на родину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россиянин, обвиняемый в гибели двух человек, в том числе ребенка в Италии, будет экстрадирован в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, гражданин РФ Вячеслав Гейн также обвиняется в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц».

Следствие установило, что в ноябре 2014 года в Ростовской области Гейн на автомобиле ВАЗ-21083 нарушил правила дорожного движения и врезался во встречный автомобиль. В результате ДТП пострадавший водитель встречного автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, а два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте.

Куренной также отметил, что в июле 2017 года обвиняемый скрылся от уголовного преследования, после чего его объявили в международный розыск. В связи с установлением местонахождения Гейна в Италии в августе прошлого года Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.

Ожидается, что в ближайшее время Гейн в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Москву.

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