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Впервые в Москве агрегатор такси получил штраф за смертельное ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Впервые в столице Мосгорсуд обязал агрегатор такси выплатить деньги по делу о ДТП, в котором погибла пассажирка. С ООО «Такси «Престиж» взыскали 664 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Иск к агрегатору и владельцу такси подали муж и три дочери погибшей в аварии. Они просили взыскать с ответчиков свыше 500 тыс. рублей с каждого в счет возмещения ущерба и по 1,5 млн в счет возмещения морального вреда.

Суд постановил, что истцы получат 264 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба и по 100 тыс. рублей морального ущерба. Такой же штраф получил и собственник автомобиля.

ДТП, в котором погибла пассажирка, произошло в октябре 2014 года. В марте 2015-го Гагаринский суд столицы признал водителя такси виновным. Мужчина приехал оказывать услуги такси по заказу, направленному в ООО «Такси «Престиж».

В начале 2018 года Верховный суд России решил, что агрегаторы такси несут ответственность за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП.

В апреле сообщалось, что Минфин поддерживает идею введения обязательного страхования пассажиров такси. В том же месяце замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что законодательная работа по этому вопросу уже ведется.

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