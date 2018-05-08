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В Доминиканской Республике из-за наводнений эвакуированы 4 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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Около 4 тыс. человек эвакуированы в Доминиканской Республике из-за наводнений, которые вызваны проливными дождями. Об этом сообщает национальный Центр по чрезвычайным ситуациям.

Ливни продолжаются уже несколько дней. Около 16 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира, более 600 строений пострадали, многие реки вышли из берегов, один человек погиб, пишет ТАСС.

Отмечается, что самый высокий, красный уровень опасности введен в южной провинции Сан-Кристобаль. Сильные наводнения из-за ливневых дождей наблюдаются также в соседней Республике Гаити, где жертвами стихии стали три человека, среди которых один ребенок.

Метеорологи предупреждают, что дожди на территории страны будут продолжаться еще как минимум трое суток. Власти призывают людей быть готовыми к эвакуации.

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