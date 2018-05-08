Прямой эфир

Юристы Трампа примут решение об участии президента в допросе Мюллера

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты президента США Дональда Трампа примут решение об участии американского лидера в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемых связей с Россией, к 17 мая. Об этом со ссылкой на адвоката Рудольфа Джулиани сообщает The Wall Street Journal.

Шпионские игры Мюллера
Американский спецпрокурор может возбудить уголовные дела против официальных лиц из России

По его словам, мнение адвокатов о том, стоит ли президенту давать показания, постоянно меняется, но он рекомендовал бы Трампу отказаться от дачи показаний, отметив также, что такое решение может привести к юридическим проблемам. Также адвокаты американского лидера считают, что подготовка к допросу помешает работе Трампа в должности президента, пишет «РИА Новости».

6 мая стало известно, что федеральные агенты Роберта Мюллера поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Трампа — американским инвестором Томом Барраком. 

2 мая юрист президента США рассказал об условиях своего клиента, при которых он сможет ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера по так называемому «российскому делу».

Россия всегда отрицала и сговор с Трампом, и вмешательство в выборы в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ заявили о готовности Мюллера вызвать Трампа на допрос через суд
Мюллер подготовил около 40 вопросов для Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017