Юристы Трампа примут решение об участии президента в допросе Мюллера

Адвокаты президента США Дональда Трампа примут решение об участии американского лидера в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемых связей с Россией, к 17 мая. Об этом со ссылкой на адвоката Рудольфа Джулиани сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, мнение адвокатов о том, стоит ли президенту давать показания, постоянно меняется, но он рекомендовал бы Трампу отказаться от дачи показаний, отметив также, что такое решение может привести к юридическим проблемам. Также адвокаты американского лидера считают, что подготовка к допросу помешает работе Трампа в должности президента, пишет «РИА Новости».

6 мая стало известно, что федеральные агенты Роберта Мюллера поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Трампа — американским инвестором Томом Барраком.

2 мая юрист президента США рассказал об условиях своего клиента, при которых он сможет ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера по так называемому «российскому делу».

Россия всегда отрицала и сговор с Трампом, и вмешательство в выборы в США.