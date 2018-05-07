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Дымчатый леопард из КНДР может поселиться в Московском зоопарке

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Фото: Global Look Press
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Московский зоопарк проводит переговоры с КНДР о получении редкого дымчатого леопарда — вида, находящегося под угрозой исчезновения. В понедельник в Москве состоялась встреча директора столичного зоопарка Светланы Акуловой с третьим секретарем посольства КНДР в России Ан Ын Чхолом и советником посольства Ким Сен Хуном.

«В ходе встречи, прошедшей в Московском зоопарке, обсуждались направления предстоящего сотрудничества между зоопарками Северной Кореи и Москвы, а также подписание Меморандума о взаимопонимании между Московским зоопарком и Центральным зоопарком Пхеньяна», — сообщается на странице зоопарка в Facebook.

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По словам Акуловой, российская сторона надеется на плодотворное и позитивное сотрудничество и укрепление дружественных отношений с КНДР.

«Уже сейчас мы готовимся начать переговоры о дальнейшем взаимном пополнении коллекций и, прежде всего, о получении уникального дымчатого леопарда», — рассказала директор зоопарка.

Дымчатые леопарды обитают в Юго-Восточной Азии. Этот вид отличает шерсть желтоватого окраса с крупными черными пятнами и череп удлиненной формы. Дымчатые леопарды хорошо умеют лазить по деревьям и плавать.

Согласно данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), в 2016 году в мире насчитывалось менее 10 тыс. особей дымчатого леопарда. Этот вид отнесен к категории уязвимых в списке находящихся под угрозой видов животных и растений IUCN.

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