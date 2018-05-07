Детеныш японского макака появился на свет в Московском зоопарке

Детеныш японского макака родился в Московском зоопарке, новорожденный постоянно находится с матерью Черешенкой. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Акулова.

«В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Сейчас новорожденный весит меньше килограмма. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя», — цитирует ее «РИА Новости».

Как пояснила представитель зоосада, мать с детенышем сейчас находятся в вольере на старой территории парка возле пешеходного моста. Малыш будет еще около месяца цепляться за живот самки японского макака, а затем станет перебираться к ней на спину. Тесная связь между ними будет сохраняться еще около года, пока детеныш не перейдет от молочного кормления к обычной пище.

Светлана Акулова пояснила, что сейчас в Московском зоопарке живет семья из девяти японских макак во главе с сильным самцом по кличке Апельсин. Полноценным членом группы новорожденный станет только к трем годам.

28 апреля стало известно, что в Московском зоопарке поселилась семья из самца и трех самок голубых баранов.