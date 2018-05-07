Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

Белый дом опубликовал состав делегации, которая примет участие в открытии американского посольства в Иерусалиме. Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в торжественной церемонии.

Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан, говорится в заявлении Белого дома.

Церемония открытия американского посольства состоится 14 мая. В этот день Израиль будет отмечать 70-летие образования еврейского государства.

Палестинские власти призвали международное сообщество бойкотировать мероприятие. По словам генсека Организации освобождения Палестины Саиба Орейката, участие представителей дипломатического корпуса, международных неправительственных организаций и религиозных властей придаст легитимности решению Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает «РИА Новости».

Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре прошлого года, из-за чего обострился палестино-израильский конфликт. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. На границе с сектором Газа регулярно проходят столкновения палестинцев с израильской армией.