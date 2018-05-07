Прямой эфир
Сюжет:

Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

0
Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом опубликовал состав делегации, которая примет участие в открытии американского посольства в Иерусалиме. Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в торжественной церемонии.

Град раздора
Саудиты и Трамп вмешались в спор об Иерусалиме

Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан, говорится в заявлении Белого дома.

Церемония открытия американского посольства состоится 14 мая. В этот день Израиль будет отмечать 70-летие образования еврейского государства.

Палестинские власти призвали международное сообщество бойкотировать мероприятие. По словам генсека Организации освобождения Палестины Саиба Орейката, участие представителей дипломатического корпуса, международных неправительственных организаций и религиозных властей придаст легитимности решению Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает «РИА Новости».

Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре прошлого года, из-за чего обострился палестино-израильский конфликт. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. На границе с сектором Газа регулярно проходят столкновения палестинцев с израильской армией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иерусалиме появились дорожные указатели с надписью «Посольство США»
Лидер Румынии отказался переносить посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017