В Иерусалиме появились дорожные указатели с надписью «Посольство США»

В Иерусалиме появились дорожные знаки с надписью «Посольство США». Рабочие установили указатели на английском, иврите и арабском языках вблизи южной части города, где располагается американское консульство, сообщает издание Haaretz.

A number of "U.S. Embassy" street signs went up in #Jerusalem on Monday ahead of next week's opening of the mission in the city. @i24NEWS_EN pic.twitter.com/secZPGFSbv — MAK (@alkassimm) May 7, 2018

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город из Тель-Авива посольства Соединенных Штатов Америки. Некоторые союзники Вашингтона, а также страны Ближнего Востока негативно отреагировали тогда на эту новость, осудив решение Трампа.

Официальная церемония открытия посольства США в Иерусалиме запланирована на 14 мая 2018 года. В этот день 70 лет назад Израиль официально получил статус независимого государства.