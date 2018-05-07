Прямой эфир
Сюжет:

В Иерусалиме появились дорожные указатели с надписью «Посольство США»

0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иерусалиме появились дорожные знаки с надписью «Посольство США». Рабочие установили указатели на английском, иврите и арабском языках вблизи южной части города, где располагается американское консульство, сообщает издание Haaretz.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город из Тель-Авива посольства Соединенных Штатов Америки. Некоторые союзники Вашингтона, а также страны Ближнего Востока негативно отреагировали тогда на эту новость, осудив решение Трампа.

Официальная церемония открытия посольства США в Иерусалиме запланирована на 14 мая 2018 года. В этот день 70 лет назад Израиль официально получил статус независимого государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Палестины предупредил Израиль и США о «серьезных шагах»
Жители Праги предлагают перенести посольство Чехии в Иерусалим

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017