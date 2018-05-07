СМИ сообщили о стрельбе в Оксфорде
В Великобритании полиция Оксфорда расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.
Очевидцы также сообщили, что слышали хлопки. Журналисты утверждают, что это была перестрелка правоохранителей с вооруженным мужчиной. Полицейские всё еще ведут с ним переговоры.
Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Представитель местной службы скорой помощи сообщил, что медики уже оказали помощь одному человеку. Серьезных травм он не получил.
Ранее 7 мая сообщалось, что двух школьников ранили в Лондоне во время стрельбы в районе Харроу. В дневное время на оживленной улице неизвестный открыл огонь. Напавшего не задержали, оружия на месте не обнаружили.