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СМИ сообщили о стрельбе в Оксфорде

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Фото: Depositphotos/Alex_Schmid
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В Великобритании полиция Оксфорда расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города. 

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Очевидцы также сообщили, что слышали хлопки. Журналисты утверждают, что это была перестрелка правоохранителей с вооруженным мужчиной. Полицейские всё еще ведут с ним переговоры.

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Представитель местной службы скорой помощи сообщил, что медики уже оказали помощь одному человеку. Серьезных травм он не получил.

Ранее 7 мая сообщалось, что двух школьников ранили в Лондоне во время стрельбы в районе Харроу. В дневное время на оживленной улице неизвестный открыл огонь. Напавшего не задержали, оружия на месте не обнаружили. 

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