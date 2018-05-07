Два человека погибли в результате стрельбы в Теннесси
В результате перестрелки в американском штате Теннесси два человека погибли, еще четверо пострадали. Инцидент произошел в городе Мемфис в ночь на 7 мая, сообщает местная полиция в Twitter.
По данным правоохранительных органов, шестеро человек были обнаружены в автомобиле с огнестрельными ранениями. Очевидцы рассказали, что слышали серию выстрелов, а затем сильный хлопок, произошедший, предположительно, в результате ДТП, сообщает телеканал WREG.
Правоохранительные органы отмечают, что главному подозреваемому удалось скрыться с места преступления на машине.