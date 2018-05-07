Два человека погибли в результате стрельбы в Теннесси

В результате перестрелки в американском штате Теннесси два человека погибли, еще четверо пострадали. Инцидент произошел в городе Мемфис в ночь на 7 мая, сообщает местная полиция в Twitter.

There are a total of 6 victims. 2 are deceased and 4 are listed as critical. The cause of the shooting is undetermined at this time.



The suspect fled the scene in a gold. 4 door sedan.



Anyone with any information is urged to call Crime Stoppers at 901-528-CASH. https://t.co/LGC13qObr1 — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) May 7, 2018

По данным правоохранительных органов, шестеро человек были обнаружены в автомобиле с огнестрельными ранениями. Очевидцы рассказали, что слышали серию выстрелов, а затем сильный хлопок, произошедший, предположительно, в результате ДТП, сообщает телеканал WREG.

Правоохранительные органы отмечают, что главному подозреваемому удалось скрыться с места преступления на машине.