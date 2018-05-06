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Подросток погиб в результате стрельбы в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Стрельба, в результате которой погиб 17-летний подросток, произошла в лондонском районе Саутуарк. Об этом сообщает телеканал Sky News. 

Инцидент произошел в субботу, 5 мая, около 18:00 по местному времени (20:00 мск). Подростку на месте была оказана первая помощь, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Ведется следствие.

Ранее, 2 мая, стрельба произошла на северо-западе Лондона. В результате пострадали двое мужчин, один из них час спустя скончался на месте происшествия. 

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