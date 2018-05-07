Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому

Королёвский районный суд Житомира продлил до 5 июля арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гожый.

«Суд продлил Василию арест до 5 июля», — приводит слова адвоката Муравицкого РИА «Новости».

Гожый также отметил, что следующее заседание состоится 1 июня.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвинили в госизмене, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По утверждению украинских спецслужб, статьи публициста размещались на «сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины». За Муравицкого вступилась международная организация Amnesty International, которая призвала к немедленному освобождению украинского журналиста.