История в датах: 10 мая

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Фото: TASS/Zuma
10 мая отмечается Всемирный день перелетных птиц. На фото: сезонная миграция черных журавлей в Китае, 2018 год
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Фото: Global Look Press/Roland Holschneider
10 мая 1963 года по рекомендации одного из участников The Beatles, Джорджа Харрисона, фирма грамзаписи Decca подписала контракт с группой The Rolling Stones. На фото: выступление группы в Германии в 1982 году
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Фото: ТАСС
10 мая 1887 года император Александр III издал указ о строительстве на Красной площади, на месте обветшавших лавок, грандиозного здания Верхних торговых рядов (сегодня — ГУМ). Их открытие состоялось в 1893 году. На фото: Верхние торговые ряды в 1893 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
10 мая 1883 года император Александр III официально объявил национальными цветами России белый, синий и красный. На фото: государственный флаг во время митинга-концерта «Весна» в 2017 году
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