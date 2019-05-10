История в датах: 10 мая

10 мая 1887 года император Александр III издал указ о строительстве на Красной площади, на месте обветшавших лавок, грандиозного здания Верхних торговых рядов (сегодня — ГУМ). Их открытие состоялось в 1893 году. На фото: Верхние торговые ряды в 1893 году