История в датах: 9 мая

9 мая 1945 года в 00:43 мск (8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в Берлине генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. С советской стороны капитуляцию принял маршал Георгий Жуков, со стороны союзников — заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами, маршал Королевских ВВС Великобритании Артур Теддер