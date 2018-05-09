История в датах: 9 мая

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Фото: wikipedia.org
9 мая 1945 года в 00:43 мск (8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в Берлине генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. С советской стороны капитуляцию принял маршал Георгий Жуков, со стороны союзников — заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами, маршал Королевских ВВС Великобритании Артур Теддер
Фото: РИА Новости/Е. Сусков
9 мая 1712 года был в Туле был основан знаменитый оружейный завод. На фото: рабочие Тульского оружейного завода в 1976 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
9 мая свой 51-й день рождения отмечает российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. На фото: Федор Бондарчук во время пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Селфи», 2018 год
Фото: TASS/DPA
9 мая 1964 года американский хит-парад впервые возглавил джазовый исполнитель — Луи Армстронг с песней Hello, Dolly. На фото: Луи Армстронг в 1971 году
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