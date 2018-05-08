История в датах: 8 мая

8 мая 1960 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Кубой. На фото: председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и премьер-министр Республики Куба Фидель Кастро (слева) во время встречи на ХV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в октябре 1960 года