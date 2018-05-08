История в датах: 8 мая

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Фото: ТАСС/Василий Егоров
8 мая 1960 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Кубой. На фото: председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и премьер-министр Республики Куба Фидель Кастро (слева) во время встречи на ХV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в октябре 1960 года
Фото: Global Look Press
8 мая 1886 года началось производство Coca-Сola — газированного напитка, созданного доктором Джоном Пембертоном
Фото: commons.wikimedia.org
8 мая 1801 года российский император Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена, к которому принадлежал император Павел I, повелел убрать мальтийский крест с государственного герба и исключил орден Св. Иоанна Иерусалимского из списка орденов Российской империи. На фото: «Павловский» двуглавый орел с мальтийским крестом, который повелел убрать император
Фото: depositphotos.com
8 мая 1713 года российскую столицу перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. На фото: вид на Петербург в 2013 году
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