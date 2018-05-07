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Леопард украл и съел ребенка в Уганде

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Фото: TASS/BarcroftMedia
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Леопард похитил и съел трехлетнего ребенка в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Трагедия произошла на прошлой неделе. По предварительной информации, хищник похитил ребенка из-за недосмотра няни. Малыш предположительно вышел из домика для сафари и стал добычей леопарда. По горячим следам найти мальчика не удалось, его останки обнаружили под деревом в саванне лишь на следующий день, сообщает телеканал «360».

Егеря парка ведут работы по поиску хищника. По словам представителя природоохранного ведомства Уганды Башира Ханги, леопард будет пойман и изъят из дикой природы, поскольку представляет опасность для сотрудников заповедника и его посетителей.

В марте 2018 года в Индии леопард набросился на мужчину посреди оживленной улицы. Прохожий в схватке почти не пострадал.

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