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Пострадавший при атаке леопарда ребенок выписан из больницы в Приморье

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Anthony Devlin
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Двухлетнего ребенка, пострадавшего при нападении леопарда в приморском зоопарке, выписали из больницы, сообщила в среду представитель краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова. 

«Ребенок выписан сегодня из больницы, у него положительная динамика выздоровления, ухудшений нет. Мальчика отправили домой, но еще какое-то время он будет наблюдаться врачами», — уточнила Гусенцова в комментарии «РИА Новости».

Как ранее сообщал портал iz.ru, инцидент произошел в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка 6 января. Из-за недосмотра взрослых малолетний слишком близко подошел к клетке с животным, и леопард схватил его лапами за голову.

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