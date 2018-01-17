Пострадавший при атаке леопарда ребенок выписан из больницы в Приморье

Двухлетнего ребенка, пострадавшего при нападении леопарда в приморском зоопарке, выписали из больницы, сообщила в среду представитель краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

«Ребенок выписан сегодня из больницы, у него положительная динамика выздоровления, ухудшений нет. Мальчика отправили домой, но еще какое-то время он будет наблюдаться врачами», — уточнила Гусенцова в комментарии «РИА Новости».

Как ранее сообщал портал iz.ru, инцидент произошел в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка 6 января. Из-за недосмотра взрослых малолетний слишком близко подошел к клетке с животным, и леопард схватил его лапами за голову.