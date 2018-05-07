Украина объявила о планах по борьбе с «российской агрессией» в Крыму‍

Украинские власти намерены обнародовать план по противодействию «российской агрессии», рассказал журналистам постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Документ может быть «утвержден и обнародован» в июне 2018 года, сообщает портал obozrevatel.ua.

Также Бабин прокомментировал идею экс-депутата Рады Рефата Чубарова «отобрать у России Крымский мост». По его словам, подобные предложения станут актуальными лишь после реализации планов по «освобождению» полуострова.

«Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», — заявил он.

В конце апреля депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве «контрибуции». Позже в эфире украинского «Пятого канала» журналист Матвей Ганапольский заявил, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после того, как полуостров «вернется» в состав Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, Украина до сих пор не признает итоги плебисцита.