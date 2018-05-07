Киевский журналист рассказал об использовании Украиной Крымского моста

Журналист Матвей Ганапольский в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что украинцы станут пользоваться Крымским мостом после того, как Крым «вернется» в состав Украины.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их, проблем нет», — заявил он. Ганапольский не уточнил, когда именно российский полуостров станет, по его мнению, украинским.

В конце апреля депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве «контрибуции».

Полуостров Крым вновь вошел в состав России в 2014 году. После февральского госпереворота на Украине власти Крыма приняли решение провести референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинским.