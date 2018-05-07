В Крыму назвали «больными фантазиями» планы Киева на Крымский мост

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал высказывание украинского журналиста Матвея Ганапольского, поблагодарившего Россию за строительство моста через Керченский пролив и заявившего, что Украина будет использовать его, когда «Крым станет украинским».

В эфире радио Sputnik депутат назвал заявление Ганапольского «очередными больными фантазиями».

«Это очередные больные фантазии, которые не имеют ничего общего с объективной действительностью», — считает депутат. Ганжара напомнил, что сначала все «кричали», что мост не будет построен, затем заявляли о разрушении моста.

«Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более. Думаю, мы услышим еще не одно подобное заявление, но понятно, что всё это никоим образом не влияет на объективную действительность», — указал депутат.

Журналист Матвей Ганапольский заявил в эфире украинского «Пятого канала», что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после того, как полуостров «вернется» в состав Украины. В конце апреля депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве «контрибуции».