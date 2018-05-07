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РСА получил жалобы от мотоциклистов на отказ в оформлении ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский союз автостраховщиков (РСА) получил от мотоциклистов жалобы на отказ страховых компаний в оформлении полисов ОСАГО, однако число таких жалоб невелико, сообщили в РСА.

В союзе отметили, что в любом случае мотоциклистам следует настаивать на своем праве при визите в страховую компанию в связи с тем, что ОСАГО является публичным договором, а отказ страховщиков в оформлении полисов байкерам и другим владельцам мотоциклов является неправомерным.

«Если компания отказывает, то она обязана оформить это в письменном виде. Соответственно, с таким отказом можно обращаться либо в Банк России, либо в РСА с жалобой на страховщика», — приводит заявление представителя РСА РИА «Новости».

В конце апреля сообщалось, что правоохранительные органы провели обыски и выемку документов в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА). Мероприятия были связаны с выводом активов одной из ушедших с рынка в 2017 году страховых компаний.

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