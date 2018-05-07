Московским байкерам всё труднее купить полисы ОСАГО

Мотоциклисты столичного региона не могут приобрести полисы ОСАГО из-за искусственных барьеров страховых компаний.

Об этом «Известиям» рассказали в нескольких источниках и подтвердили в страховых компаниях и Центробанке.

«Новое изобретение страховщиков — практически повальный отказ продавать полисы мотоциклистам… Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы», — заявил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Другие компании также не спешат страховать мотоциклы, отказывая по надуманным предлогам, например, наплыва клиентов.

Основной причиной эксперты называют нежелание страховых компаний платить за двойной ущерб — мотоцикла и здоровья байкера, последний случается чаще, чем у автомобилистов.

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ОСАГО в объезд