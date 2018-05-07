Расследование массового отравления таллием в Таганроге передано СК

Дальнейшим расследованием массового отравления таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева займется Следственный комитет (СК) РФ. До этого дело вело следователи МВД.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова.

Инцидент на предприятии произошел 2 марта. У работников завода диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. От действия вещества пострадали, по разным данным, от 27 до 37 человек, но массовое отравление не привело к смертельным исходам.

Более месяца спустя полиция задержала подозреваемого виновника отравления. Им оказался 37-летний сотрудник предприятия.