Прямой эфир

Эрдоган обвинил ЕС в невыплатах по миграционному договору

0
Фото: TASS/Zuma/Turkish Presidency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЕС не выполнил финансовые обязательства по миграционному соглашению с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

ЮНИСЕФ нужны миллиарды
Средства требуются на помощь детям, пострадавшим в конфликтах на Ближнем Востоке

«Мы истратили на нужды беженцев $31 млрд. А Запад из обещанных €6 млрд прислал только один миллиард. Вот это Запад!» — отметил турецкий лидер, выступая в Стамбуле.

По его словам, Турция обладает 17-й экономикой в мире, но занимает первое место по гуманитарной помощи, сообщает «РИА Новости».

В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса в Европе. По договоренности Турция  разместит у себя всех беженцев из Сирии и Ирака, не давая им возможности перебраться в Грецию, а оттуда — в другие государства Европы.

При этом Анкара обязалась принять обратно нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В ответ Европа согласилась принять легальных беженцев с полным комплектом документов. Обмен производится по принципу «один за одного».

По словам Эрдогана, в Турции в настоящее время находятся около 4,5 млн беженцев из Сирии и Ирака.

Анкара неоднократно высказывала недовольство исполнением соглашения своими партнерами. Евросоюз обещал увеличить объем финансовой помощи сирийским беженцам в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 600 турецких госслужащих запросили убежище в ФРГ
Ученые нашли связь повышения температур с ростом числа беженцев в ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017