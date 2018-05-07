Эрдоган обвинил ЕС в невыплатах по миграционному договору

ЕС не выполнил финансовые обязательства по миграционному соглашению с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы истратили на нужды беженцев $31 млрд. А Запад из обещанных €6 млрд прислал только один миллиард. Вот это Запад!» — отметил турецкий лидер, выступая в Стамбуле.

По его словам, Турция обладает 17-й экономикой в мире, но занимает первое место по гуманитарной помощи, сообщает «РИА Новости».

В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса в Европе. По договоренности Турция разместит у себя всех беженцев из Сирии и Ирака, не давая им возможности перебраться в Грецию, а оттуда — в другие государства Европы.

При этом Анкара обязалась принять обратно нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В ответ Европа согласилась принять легальных беженцев с полным комплектом документов. Обмен производится по принципу «один за одного».

По словам Эрдогана, в Турции в настоящее время находятся около 4,5 млн беженцев из Сирии и Ирака.

Анкара неоднократно высказывала недовольство исполнением соглашения своими партнерами. Евросоюз обещал увеличить объем финансовой помощи сирийским беженцам в Турции.