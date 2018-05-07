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Врач-диетолог поддержала идею маркировки продуктов по типу «светофор»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Маркировка продуктов разными цветами в зависимости от их состава является хорошей инициативой. Об этом в эфире НСН заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

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«Безусловно, она не поможет кардинально решить проблему ожирения и сахарного диабета. Но человек будет предупрежден, что в продукте, который он хочет приобрести, повышенное содержание вредных жиров, слишком много соли, сахара, калорий», — заявила врач-диетолог.

Селезнева добавила, что люди, которые заботятся о своем здоровье, будут читать этикетки и смотреть на маркировку, перед тем как сделать выбор.

Как писала ранее, 7 мая, газета «Известия», маркировка красного, желтого или зеленого цветов может появиться на продуктах питания летом 2018 года. На стадии пилотного проекта специальные обозначения будут наноситься производителями на добровольной основе. Соответствующие рекомендации разработали в Роспотребнадзоре. В ведомстве посчитали, что маркировка позволит бороться с ожирением среди россиян.

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