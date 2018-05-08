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Как современные улицы российских городов выглядели в войну
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Фото: ТАСС/Фотохроника/Игорь Подгорный
В 1930-х годах гостиница «Северная» стала одной из первых, построенных в Петрозаводске, — до этого город мог предложить приезжим только меблированные комнаты. «Северную» открыли в 1939 году, а уже в 1941-м она была практически полностью разрушена во время налетов немецкой авиации. Восстановить ее удалось к 1948 году. На фото: руины здания, мимо которого жители Петрозаводска возвращаются в освобожденный город в 1944 году, и вид на гостиницу «Северная» в середине 2010-х
Фото: ТАСС/Фотохроника/Александр Рюмин
Вид на Брянск в день освобождения города в 1943 году — и в 2015-м
Фото: ТАСС/Фотохроника/Руслан Шамуков
Петергоф — летняя резиденция российских императоров и жемчужина пригородных дворцов Санкт-Петербурга, был захвачен германскими войсками в сентябре 1941 года. Большую часть ценностей, которые не были эвакуированы сотрудниками музея, разграбили, само здание оказалось почти полностью разрушено. На фото: Петергоф в 1944 году, вскоре после освобождения Советской армией, и вид на Большой Петергофский дворец в 2015 году
Фото: ТАСС/Фотохроника/Александр Рюмин
Разрушенный вокзал в Курске вскоре после освобождения города советскими частями в 1943 году и современный вид на восстановленное здание
Фото: ТАСС/Алексей Межуев/Алексей Павлишак
Севастополь советские войска обороняли в течение целого года. В конце июля 1942 года они вынуждены были покинуть город, при этом часть защитников так и осталась в прибрежных катакомбах. Он был освобожден в мае 1944 года — наступление советских войск продлилось около месяца. На фото: бой на Приморском бульваре Севастополя в день его освобождения и современный вид на одну из главных достопримечательностей города, Памятник затопленным кораблям, из той же точки в наши дни
Фото: ТАСС/Юрий Набатов/Александр Рюмин
Военные с противотанковыми ружьями на улице Коммунаров в Туле в 1941 году и тот же вид на центральную площадь города, но уже в середине 2010-х
Фото: ТАСС/Михаил Трахман/Руслан Шамуков
Исаакиевская площадь Ленинграда, на которой жители блокадного города весной и летом выращивали овощи, и современный вид с площади на гостиницу «Астория» и Большую Морскую улицу
Фото: ТАСС/Наум Грановский/Михаил Почуев
Москва в осадном положении: аэростат воздушного заграждения транспортируют по Садово-Триумфальной улице осенью 1941 года. И тот же перекресток, почти не изменившийся, в 2010-х годах
Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин/Виталий Невар
Немецкие военнопленные, собравшиеся у Королевских ворот в освобожденном советскими войсками Калининграде (тогда — Кенигсберге) в 1945 году. И одна из главных достопримечательностей столицы самого западного региона России в наши дни
Фото: ТАСС/Фотохроника/Александр Рюмин
Так выглядел будущий перекресток на пересечении проспектов Славы и Богдана Хмельницкого в Белгороде в 1943 году (на фото — жители освобожденного города возвращаются домой), и так он выглядит сегодня
Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин/Дмитрий Рогулин
Фонтан «Детский хоровод», или «Бармалей» — один из самых узнаваемых символов Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны, уцелевший во время массированной бомбардировки города в сентябре 1942 года, и он же, но в 2015 году
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Дворцы, улицы и главные достопримечательности российских городов на современных фотографиях и фотографиях военных лет — в галерее портала iz.ru
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