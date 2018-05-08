В 1930-х годах гостиница «Северная» стала одной из первых, построенных в Петрозаводске, — до этого город мог предложить приезжим только меблированные комнаты. «Северную» открыли в 1939 году, а уже в 1941-м она была практически полностью разрушена во время налетов немецкой авиации. Восстановить ее удалось к 1948 году. На фото: руины здания, мимо которого жители Петрозаводска возвращаются в освобожденный город в 1944 году, и вид на гостиницу «Северная» в середине 2010-х