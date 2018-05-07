В МИД рассказали о сотрудничестве с Британией в сфере безопасности в преддверии ЧМ-2018

Великобритания избирательно подходит к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности в рамках подготовки чемпионата мира по футболу, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

По его словам, Соединенное Королевство по-прежнему подтверждает свое желание работать вместе.

«Это одна из сфер, о которой они (британцы. — iz.ru) по-прежнему говорят в позитиве, что она открывает возможности для дальнейшего сотрудничества», — сказал Титов.

При этом он добавил, что нынешнее сотрудничество сторон по вопросам безопасности носит скорее «фрагментарный» характер, передает «Интерфакс».

Дипломат также рассказал о взаимодействии России и Великобритании по международным делам. По его словам, вопреки заявлениям Лондона о необходимости активного сотрудничества в этой сфере «на практике ничего не происходит».

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.