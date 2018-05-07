Расширили горизонт

У «Роснефти» появился новый зарубежный стратегический инвестор и партнер. Суверенный фонд Катара (QIA), один из крупнейших на Ближнем Востоке, стал прямым владельцем 18,93% бумаг компании в результате соглашения, заключенного со швейцарским трейдером Glencore. Оно вступило в силу в понедельник, 7 мая. Для отечественной нефтяной компании это уже второй крупный иностранный акционер.

Что известно о сделке, как на эту новость среагировали участники рынка и как в самой «Роснефти» планируют развивать перспективное партнерство — в материале портала iz.ru.

Решение консорциума

В понедельник, 7 мая, вступило в силу соглашение, заключенное между швейцарской трейдерской компанией Glencore и суверенным фондом Катара QIA. По нему катарский суверенный фонд получает 18,93% акций отечественной компании. Катар, таким образом, превращается в еще одного крупного иностранного инвестора «Роснефти» наряду с транснациональным нефтегазовым гигантом BP.

Ранее швейцарский трейдер и катарский фонд имеющимися активами «Роснефти» управляли совместно. О создании консорциума для приобретения 19,5% акций российской нефтяной компании QIA и Glencore объявили в 2016 году. Затем стало известно, что 14,16% акций «Роснефти», принадлежащих консорциуму, планируется продать китайской компании CEFC. Однако весной 2018 года QIA и Glencore расторгли соглашение о продаже акций, а также договорились о роспуске консорциума и переходе на прямое владение бумагами российской нефтяной компании.

При этом 14,16% акций «Роснефти», которые ранее планировалось продать китайским партнерам, получит дочерняя компания QIA в дополнение к уже имеющимся в управлении фонда активам. Glencore, в свою очередь, сохранит долю в 0,57%.

Выход на новый уровень

В самой «Роснефти» накануне уже заявили, что компания не имеет отношения к изменениям в структуре консорциума, однако приветствует решение акционеров о переходе на прямое владение акциями.

«Вместе с этим мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведет к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарскими партнерами», — говорится в заявлении, опубликованном компанией.

Совместные проекты анонсировал в том числе и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Соглашение между QIA и Glencore он назвал серьезной стратегической сделкой.

— Из некоего портфельного инвестора, который думал, как бы максимально эффективно реализовать свою инвестицию, Катар в лице фонда QIA превращается в стратегического долгосрочного инвестора, такого же примерно, как BP для нас. Это их решение, мы этим решением очень довольны. Это совершенно другой уровень отношений, другой уровень кооперации, — рассказал он.

По словам Михаила Леонтьева, рынок уже в ближайшее увидит сразу несколько двусторонних международных проектов, которые «Роснефть» будет развивать совместно с QIA. При этом он отметил, что Glencore в отличие от инвестиционного фонда является трейдером и ставит перед собой другие задачи. В этом плане, подчеркнул спикер «Роснефти», швейцарской компании удалось успешно завершить свое участие в сделке, продемонстрировав высокую эффективность.

С перспективой роста

Катар входит в число богатейших государств Ближнего Востока. Поэтому сложившая ситуация очень выгодна для «Роснефти» — заключенное консорциумом акционеров соглашение открывает новые возможности для сотрудничества одной из крупнейших отечественных нефтяных компаний с суверенным фондом Катара, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

— Плюс этого акционера в том, что он входит в десятку крупнейших инвестиционных фондов мира, у которого $300–400 млрд свободных ресурсов, которые он может инвестировать. И у этого фонда есть авторитет в нефтегазовой сфере, а также опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями. Конечно, катарцы досконально изучили ситуацию в «Роснефти» и пришли к выводу, что есть потенциал для реализации взаимовыгодных совместных проектов: от СПГ до нефтедобычи и нефтепереработки, — пояснил эксперт.

В международном банке UBS уже заявили, что заключенное консорциумом QIA и Glencore соглашение приближает «счастливое завершение приватизационного процесса» российской компании. В частности, специалисты банка отметили, что прогнозируют рост денежного потока «Роснефти».

«Мы рассматриваем заявление как позитивное. Оно завершает неделю позитивных событий для «Роснефти», которая во вторник объявила о мерах, благоприятных для акционеров. Мы ожидаем, что заметные улучшения в генерировании денежного потока создадут условия для дальнейшего восстановления курса акций в этом году», — говорится в заявлении банка.

Напомним, что ранее бумаги «Роснефти» уже продемонстрировали рекордный рост на Московской бирже на фоне новостей о беспрецедентных для отечественного рынка дивидендах, которые компания намерена выплатить акционерам по итогам 2017-го. Уже утром в понедельник, 7 мая, после вступления соглашения между QIA и Glencore в силу, акции показали дополнительный рост.

Сергей Суверов согласен с тем, что появление нового стратегического акционера из числа крупных иностранных игроков позитивно скажется на капитализации компании.

— Теперь у «Роснефти», помимо BP, появляется еще один стратегический иностранный акционер, что, конечно, приведет к росту капитализации российской компании, — заключил Сергей Суверов.

Профильный партнер

Суверенный инвестиционный фонд Катара, Qatar Investment Authority (QIA), созданный в 2005 году, по данным Bloomberg, входит в четверку крупнейших суверенных фондов Ближнего Востока наряду с фондами Кувейта, Абу-Даби и Саудовской Аравии. При этом он лидирует по объемам инвестиций — они составляют около $91 млрд.

Находящиеся под его управлением активы Bloomberg оценивает в $320 млрд. В том числе фонду принадлежит около 20% акций национального банка Катара, около 16% автомобильного концерна Volkswagen. Помимо сотрудничества с «Роснефтью», инвестировал фонд и в другие отечественные компании.

Так, в 2013 году он приобрел около 3% акций ВТБ (общая сумма сделки составила $500 млн), в 2014-м — заплатил $400 млн за приобретение поселка «Покровские холмы», в 2016-м — приобрел около 25% акций петербургского аэропорта Пулково. Бумаги аэропорта обошлись QIA почти в €240 млн.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уже подчеркнул, что решение о развитии этих проектов было «их и нашим стратегическим решением».

— QIA теперь наши стратегические партнеры, мы будем идти рука об руку в целом ряде проектов. Как мы с BP развиваем многостороннее сотрудничество как с нашим ключевым акционером, так и с катарским фондом, безусловно, тоже будем работать. С инвестиционной точки зрения QIA — очень хороший партнер, обладающий серьезными очевидными ресурсами, кроме того, он является для нас профильным, — отметил представитель компании.