Мемориал советским воинам осквернили в Днепре

Неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, которые погибли в августе 1941 года при обороне Днепропетровска от фашистов, передает агентство «РИА Новости».

Полиция обнаружила следы осквернения памятника 6 мая. В частности, неизвестные написали на монументе слово «коммунизм» красной краской.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Это не первый случай осквернения памятников советским воинам на Украине. В ночь на 6 мая неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. Однако местные власти его уже восстановили. В конце апреля неизвестные уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в поселке Каменка на востоке Украины.