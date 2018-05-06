Вандалы пытались разрушить бюст маршала Жукова в Харькове

В ночь на воскресенье, 6 мая, неизвестные пытались разрушить бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова», — написал градоначальник в Facebook.

Кернес отметил, что намерен обратиться к руководству местной полиции, чтобы вандалы не смогли «испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День Победы».

«Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом», — написал Кернес.

Он также отметил, что городские власти будут внимательно следить за «трусливыми ночными вандалами», чтобы они больше ничего не смогли разрушить в Харькове.

В конце апреля неизвестные уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в поселке Каменка на востоке Украины.