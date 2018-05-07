Китай и Япония создадут механизм связи для предотвращения инцидентов

Власти Китая и Японии в ближайшее время договорятся о создании двустороннего механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, вызванных территориальными спорами. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Источники утверждают, что стороны будут договариваться, не упоминая спорные необитаемые острова Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, хотя китайская сторона настаивает на их обсуждении.

Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассмотрят данный вопрос на полях трехстороннего саммита лидеров двух стран и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Мероприятие пройдет 9 мая в Токио.

С начала года китайские корабли неоднократно приближались к спорным островам, проводя патрулирование данной акватории. В связи с этими инцидентами японские власти выражали протест КНР.