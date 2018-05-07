Первый российский квантовый компьютер создадут раньше срока
Первый российский квантовый компьютер должен появиться уже через три года, а не через пять, как планировалось ранее.
Согласно предварительному техзаданию, имеющемуся в распоряжении «Известий», создание компьютера планируют завершить к сентябрю 2021 года. Ранее предполагалось, что разработки займут пять лет.
В новой электронно-вычислительной машине (ЭВМ) будет не менее 50 кубитов. Эта единица информации в квантовом компьютере, в отличие от бита в традиционной ЭВМ, может находиться в нескольких состояниях одновременно.
За счет этого будет обеспечено увеличение производительности.
Ожидается, что машина сможет взламывать шифры, подбирать сложные пароли, а получаемые с помощью ЭВМ данные будут значительно точнее вычислений, используемых сегодня.
Эксперты уверены, что это существенно повысит качество предсказания новых материалов и фармакологических препаратов.
Помимо этого, новейший российский квантовый компьютер сможет решить и многие другие задачи, неподвластные современным суперЭВМ.
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Квантовый компьютер в России появится через три года