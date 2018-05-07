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Семья Ярошенко опасается за его жизнь после последнего разговора

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Фото: ТАСС
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Семья Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», опасается за его жизнь после последнего телефонного разговора.

Об этом «Известиям» рассказала супруга летчика, Виктория.

«Константин как будто прощался с нами: сказал, что устал от этих издевательств. Отметил, что 30 дней в карцере для него убийственны и он уже оттуда не выйдет», — сообщила она.

По словам Виктории, в карцер, якобы из-за конфликта с другими заключенными, Ярошенко посадили уже больным и он может не выдержать условий содержания в нем.

Ранее, 5 мая, «Известия» сообщили, что родные Константина Ярошенко уже несколько дней не знают, где он находится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ярошенко попрощался с семьей

 

 

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