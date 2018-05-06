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Умер лидер египетской революции Халед Мохи эд-Дин

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Фото: ТАСС/Мусаэльян Владимир/Соболев Валентин
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Последний из ныне живущих лидеров Июльской революции 1952 года в Египте Халед Мохи эд-Дин ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает канцелярия египетского президента.

Он скончался в военном госпитале в Каире. Его похоронят с воинскими почестями 7 мая.

Политик был одним из лидеров египетской тайной организации «Свободные офицеры». В июле 1952 года члены этой организации совершили переворот в Египте, приведший к устранению монархии. После революции Мохи эд-Дин входил в состав революционного командования страны.

За близость с коммунистами и поддержку марксистских идей политик получил от своих соратников псевдоним «красный майор».

Халед Мохи эд-Дин также являлся основателем и главой Национально-прогрессивной (левой) партии (Тагамму), указывает «РИА Новости».

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