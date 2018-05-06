Китай сократил ввоз товаров из США

Китай стал отказываться от закупок американской кукурузы, снизил уровень ввоза свинины и соевых бобов из США. Рынок Китая также сокращает ввоз американского фуражного зерна. Эта ситуация негативно сказывается на положении дел фермеров и сельскохозяйственного бизнеса в США, пишет Wall Street Journal.

Издание приводит комментарий гендиректора крупнейшего американского производителя сои — компании Bunge Ltd и ссылается на данные министерства сельского хозяйства США.

«Из-за сохранения санкций импортеры рискуют образовать большую дыру в экспорте США», — рассказал газете гендиректор Bunge Ltd. Сорен Шредер.

Противоречия по вопросам торговли возникли между Пекином и Вашингтоном после решения Трампа ввести пошлины на импорт 100 товаров из Китая. В Белом доме полагают, что при создании данных продуктов Пекин «похитил интеллектуальную собственность США». В итоге вконце марта был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров.

В ответ Китай создал список из 106 американских продуктов, на которые вводятся пошлины.