Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного сына

Знакомьтесь, это Луи Виндзор — новорождённый сын принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон.

Кенсингтонский дворец обнародовал два милых фото, сделанных герцогиней Кембриджской. На одном из кадров спящего Луи держит на руках и целует его трехлетняя сестра принцесса Шарлотта.

Третий ребенок в семье второго кандидата на британский престол появился на свет 23 апреля. Мальчика назвали в честь адмирала Маунтбеттена, погибшего в результате теракта в 1979 г. Член монаршей семьи был вице-королем Индии, при нем страна стала независимой.