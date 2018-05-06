Прямой эфир

Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного сына

0
Выделить главное
вкл
выкл

Знакомьтесь, это Луи Виндзор — новорождённый сын принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон. 

Кенсингтонский дворец обнародовал два милых фото, сделанных герцогиней Кембриджской. На одном из кадров спящего Луи держит на руках и целует его трехлетняя сестра принцесса Шарлотта.

Третий ребенок в семье второго кандидата на британский престол появился на свет 23 апреля. Мальчика назвали в честь адмирала Маунтбеттена, погибшего в результате теракта в 1979 г. Член монаршей семьи был вице-королем Индии, при нем страна стала независимой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кейт Миддлтон показала новорожденного принца
Британцы пытаются разгадать тайну пальцев герцогини Кейт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017