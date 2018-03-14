Британцы пытаются разгадать тайну пальцев герцогини Кейт

В Сети активно обсуждают фотографию Кейт Миддлтон, на которой видно, что «все пальцы на ее руке одинаковой длины».

Соцсети заполонили десятки мемов, а британские журналисты провели расследование, привлекли экспертов. Столь серьезной теме английские газеты посвятили по несколько страниц.

Известно, что фотография, которая стала объектом столь жаркого обсуждения пользователей и прессы, была сделана во время визита жены принца Уильяма в начальную школу при Оксфорде.

Из-за клатча, который герцогиня держит в руках, ее пальцы находятся на одной линии и кажется, что они одинаковой длины.