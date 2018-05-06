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Полиция опасается теракта с участием снайперов на свадьбе принца Гарри

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Желание будущих новобрачных принца Чарльза и Меган Маркл проехаться в открытой карете по уличкам города Виндзор под Лондоном в день свадьбы стало головной болью для правоохранителей, так как полиция опасается снайперов, которые могут осуществить теракт, пишет Sunday Times.

Спецслужбы высказывают опасение, что во время бракосочетания, намеченного на 19 мая, может произойти теракт с участием снайперов.

Источник рассказал газете, что в Виндзоре есть много мест, где могут прятаться вооруженные люди, а террористы — начать атаку на проезжающую процессию.

«С точки зрения обеспечения безопасности использование главой улицы Виндзора вызывает беспокойство. Она представляет собой проблемы с безопасностью от А до Я, и будет очень сложно провести эвакуацию в случае нападения», — рассказал изданию бывший глава подразделения защиты королевской семьи в Скотленд-Ярде Дэй Дэвис.

Во время свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл будут предприняты максимальные меры безопасности: в Виндзоре будут работать более 3 тыс. полицейских.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу сотни британцев со своей едой. Принц Уильям согласился стать шафером на свадьбе своего брата Гарри.

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