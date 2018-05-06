Макаревич прокомментировал известие о смерти экс-директора «Машины времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, каким человеком был ушедший из жизни директор коллектива Владимир Сапунов.

«Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень», — сказал Макаревич «РЕН ТВ».

65-летний менеджер и музыкант Владимир Сапунов умер в ночь на воскресенье, 6 мая. Сообщается, что он долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Ранее пресс-секретарь рок-группы Антон Чернин сообщил о том, что Сапунов перестал руководить «Машиной времени» в конце 2017 года, но оставался в составе коллектива.