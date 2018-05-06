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Иракские ополченцы заявили о ликвидации четырех боевиков ИГ в Сирии

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Иракские ополченцы в ходе артиллерийского обстрела уничтожили в Сирии четырех боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Как сообщили ополченцы, которые официально входят в состав иракских вооруженных сил, удар из артиллерии был нанесен по позиции террористов в сирийской деревне Восточный Дахадж недалеко от границы двух стран, передает «РИА Новости».

Ранее, 6 мая, пресс-служба иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади заявила, что ВВС Ирака нанесли удар в Сирии по позиции командования ИГ в районе Эд-Дашиша. Позднее в минобороны Ирака сообщили, что цель авиаудара была полностью уничтожена.

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