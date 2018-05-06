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Иракские ВВС нанесли авиаудар по позициям ИГ в Сирии

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Фото: REUTERS/SANA
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ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям командования ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии. Об этом заявила пресс-служба иракского правительства. 

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«По приказу главы Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади ... герои ВВС Ирака наносят … удар по позиции командований террористов ИГ на юге Эд-Дашиша на территории Сирии», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости»

Ранее группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гэрри Трумэн» приступила к нанесению ударов по террористам ИГ. Операция началась 3 мая. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря. Как заявляла постпред США при ООН Никки Хейли, американский военный контингент будет находиться в Сирии до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей.

Военный конфликт на территории Сирии начался в 2011 году. Сейчас в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов. 

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