В минобороны Ирака рассказали подробности об ударе по Сирии

Истребители F-16 военно-воздушных сил Ирака поразили штаб командования террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), расположенный в 400 км от сирийско-иракской границ, сообщил официальный представитель минобороны Ирака бригадный генерал Яхъя Расул.

«Самолеты F-16 нанесли удар в 8:00 (совпадает с московским) по месту сбора ключевых командиров и главарей ИГ в районе Дашиша (провинция Хасеке) в Сирии, расположенному в 400 км от границы с Ираком», — цитирует его ТАСС.

По словам генерала, цель полностью уничтожена.

Ранее, 6 мая, сообщалось об операции ВВС Ирака на северо-востоке Сирии. 19 апреля иракские истребители F-16 также нанесли удары по ИГ в Сирии, в результате чего были ликвидированы более 30 боевиков.

В начале мая к нанесению ударов по террористам ИГ на территории Сирии приступила группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гэрри Трумэн». По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, американский военный контингент будет находиться в Арабской республике пока не достигнет всех поставленных целей.