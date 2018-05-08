Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с большой помпой публично рассказал общественности о «ядерном архиве» Ирана, доступ к которому удалось получить израильским спецслужбам. По словам израильского политика, Тегеран тайно ведет работы над ядерным оружием после заключения ядерной сделки, умело скрывая это от мирового сообщества. «Иран лжет», — безапелляционно заявил Нетаньяху.

Первыми, кто поддержал эту версию, стали США. Утвержденный недавно на должности госсекретаря Майк Помпео сообщил журналистам, что лично изучал файлы из «иранского архива», где есть доказательства того, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие, а в Белом доме заявили, что Соединенным Штатам давно известно о тайной ядерной программе Ирана. И это всё — на фоне висящей в воздухе угрозы главы Белого дома выйти из ядерной сделки с Ираном. Дональд Трамп уже заявил, что объявит о своем решении сегодня.



Позиция США по отходу от соглашения с Тегераном совершенно очевидно отражает нюансы общего внешнеполитического курса Соединенных Штатов, который они демонстрируют в эпоху Дональда Трампа: сближение с Израилем и, как следствие, более четкая и тонкая координация внешнеполитической линии Вашингтона с израильской позицией.

Поэтому на угрозы США прекратить участие в соглашении по иранской ядерной программе необходимо смотреть в общем контексте усиления антииранской риторики и в Израиле, и — в последнее время — в Соединенных Штатах, не забывая при этом и про события в Сирии, где поддерживаемые американцами оппозиционные силы всё больше сдают позиции (а влияние проиранских сил, напротив, растет). Чем меньше остается пространства для существования первых на сирийской земле, тем сильнее накал антииранских страстей и в Израиле, и в США.

Соглашение по иранской ядерной программе — только повод для дальнейшего обострения обстановки. Нет никаких предпосылок для отхода от соблюдения «дорожной карты» по выполнению этого соглашения и отказа от постепенного размораживания экономических санкций против Ирана, наложенных Соединенными Штатами на эту страну. И призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Трампу не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (так официально именуется ядерная сделка с Ираном) лишь доказывают, что очень многие прекрасно осознают политизированность американского решения.

Антониу Гутерриш, по сути, призвал Трампа к вполне разумным выводам из сложившейся ситуации: совершенствовать соглашение и продолжать переговорный процесс, если есть какие-то претензии, но ни в коем случае не ликвидировать достигнутые соглашения, «пока мы не имеем хорошей альтернативы». Было значительное продвижение, достигнута четкая договоренность — что надо делать, чтобы Тегеран ограничил свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. И нынешний отход американцев, по существу, означает уничтожение этого соглашения.

Думаю, американцы делают ошибку, взяв курс на конфронтацию со всеми силами, которые борются за мирное разрешение проблем этого региона, — это ведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке. Более того, с выходом США у Ирана появляются возможности для дальнейшего развития своей ядерной программы вне рамок ее мирного содержания. И в данной ситуации иранское руководство будет сложно в чем-то упрекнуть.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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