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Грозы, ливневые дожди и ветер ожидаются на Кубани

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Ливневые дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в Краснодарском крае до конца воскресенья, 6 мая, характер погоды не изменится и в начале наступающей недели — 7–8 мая. Пресс-служба ГУ МЧС по региону распространила соответствующее предупреждение.

«7–8 мая в крае ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщают спасатели, передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что штормовое предупреждение из-за жары объявлено в трех регионах ЦФО. Также 5 мая Роспотребнадзор дал рекомендации по спасению от жары.

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