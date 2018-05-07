Руководство ЕТА, существовавшей более полувека баскской сепаратистской группировки, сделало официальное заявление о расформировании. В «багаже» организации — 50 лет вооруженной борьбы, свыше 800 погибших и тысячи раненых. О причинах и последствиях самороспуска радикалов, добивавшихся независимости от испанской короны, — в материале портала iz.ru.

«Последнее заявление»

«ЕТА, баскская социалистическая революционная организация национального освобождения, настоящим информирует народ басков о том, что после ратификации предложения о завершении исторического цикла и деятельности данной организации ее членами ее путь подошел к концу». Такими словами представители руководства группировки, которая во многих странах, а также в Евросоюзе в целом признана террористической, в начале мая объявили о самороспуске.

Видеообращение ЕТА (сокращенное от баскского Euskadi Ta Askatasuna, что можно перевести как «Страна Басков и свобода») было доставлено в Би-би-си. Текст зачитал Жосу Тернера — бывший руководитель организации, который до сих пор находится в розыске. И хотя в тексте прямо не было сказано о самоликвидации, использованные в документе формулировки, в том числе о «последнем заявлении для Страны Басков», позволяют с уверенностью говорить о том, что группировка, которая в течение полувека держала в страхе десятки тысяч людей, прекращает свою деятельность.

ЭТА_1 Мужчина смотрит по телевизору видеообращение бывшего лидера ETA Жосу Тернера о роспуске организации Фото: REUTERS/Vincent West

Огнем и мечом

Безусловно, в последние годы ETA была не так заметна — в 2011 году организация объявила об отказе от вооруженных методов ведения борьбы за отделение от Испании и создание независимого государства. Однако в предшествующие пять десятилетий — свою историю ЕТА ведет с 1959 года, когда она была создана в том числе для противостояния диктаторскому режиму генерала Франко, — ее боевики совершили сотни терактов. Их жертвами, по подсчетам испанского МВД, стали 853 человека, еще около 6 тыс. пострадали.

Наиболее масштабным нападением стал взрыв автомобиля у торгового центра в Барселоне в 1987 году, в результате которого погиб 21 человек. В декабре того же года был устроен взрыв в жилом доме в Сарагосе — жертвами стали 11 человек, в том числе дети, напоминает Euronews. На совести этаррос и смерть испанского премьера Луиса Карреро Бланко — его автомобиль боевики подорвали в декабре 1973-го в Мадриде.

В 1988 году основные политические организации расположенной на севере Испании Страны Басков договорились противодействовать террористическим методам ведения борьбы. ЕТА, столкнувшись со снижением поддержки, объявила о прекращении боевых вылазок, однако перемирие продлилось не слишком долго: в 1996-м был похищен тюремный надзиратель Ортего Лара, которого организация хотела обменять на участников группировки, попавших за решетку. Тюремщика отпустили лишь спустя полтора года, указывает Eurovision. С целью перевода заключенных в исправительные заведения на территории Страны Басков ЕТА в 1997 году похитила Мигеля Анхеля Бланко, члена Народной партии. Бланко в итоге был убит.

Последнее известное убийство члены ЕТА совершили в марте 2010 года — уже за пределами Испании. В пригороде Парижа они обстреляли полицейский патруль, в результате один из стражей порядка погиб. «Эксперты называли это преступление свидетельством заметной деградации» группировки, отмечает телеканал.

ЭТА_1 Члены ETA убили испанского премьер-министра Луиса Карреро Бланко, взорвав его машину в Мадриде 20 декабря 1973 года Фото: Getty Images/Keystone/Hulton Archive

Последние из повстанцев

Ликвидация ЕТА во многом была предопределена. Приняв в 2011 году решение об отказе от вооруженной борьбы, группировка, по сути, признала неэффективность экстремистских методов. С прошлого года организация пошла на разоружение — руководство стало называть властям адреса, где находились тайники с оружием и боеприпасами. Это событие, как отмечает Reuters, «положило конец последнему в Западной Европе крупному вооруженному мятежу».

Хотя организация и становится частью истории, ее лидеры в письме пообещали, что борьба за независимость Страны Басков продолжится. «Конфликт начался не с ЕТА, и он не окончится с завершением пути ЕТА», — отмечалось в документе.

Впрочем, теперь этот вопрос уже почти наверняка будет решаться исключительно в политическом, а не вооруженном ключе. Кроме того, пока не ясно, насколько жаркими могут стать дискуссии между сторонниками отделения и приверженцами единства — согласно данным ноябрьского опроса общественного мнения, проведенного Университетом Деусто в Бильбао, за независимость выступают лишь 14% жителей региона.

Цель не оправдывает средства

Сотрудник испанского Центра памяти жертв терроризма Рауль Лопес Ромо в беседе с «Коммерсантом» назвал две основные причины роспуска ЕТА: «Первая — это работа сил безопасности, которые существенно ослабили группировки. Вторая — отказ подавляющей части общества от идеи, что терроризм может быть оправдан для достижения политических целей».

Впрочем, часть населения всё же поддерживает радикально настроенных баскских политиков, благодаря чему бывшие члены ЕТА и сейчас занимают видные места в раскладе политических сил автономии. Например, бывший террорист Арнальдо Отеги руководит коалицией Bildu, представители которой занимают 17 из 75 кресел в парламенте региона. «ЕТА действовала с помощью бомб, а ее легальное крыло, в разные времена носившее разные названия, участвовало в выборах и получало голоса избирателей, — отметил Лопес Ромо. — Не удивлюсь, если и другие члены ЕТА захотят пойти по стопам Арнальдо Отеги».

ЭТА_1 Арнальдо Отеги руководит коалицией Bildu, бывший член ETA Фото: REUTERS/Stringer

Впрочем, особых опасений испытывать не стоит, полагает Гаизка Фернандес, коллега Лопеса Ромо по работе в мемориальном центре. «Всегда надо опасаться любого человека с оружием, но не думаю, что мы увидим перерождение ЕТА, поскольку у них нет поддержки в обществе», — указывает исследователь, мнение которого приводит Associated Press.

Правозащитники считают расформирование ЕТА значимым событием, поскольку оно «завершает эпоху вопиющего нарушения прав человека в Испании» — и не только со стороны сепаратистов. Эстебан Бельтран из Amnesty International в беседе с Deutsche Welle отмечает, что «речь идет не только о преступлениях ЕТА, но и о нарушении прав со стороны силовиков — причем не только в период франкизма, но и в условиях демократии». Он напоминает, что в 1970–1980-е годы в Испании действовали незаконные формирования ультраправых, которые уничтожали баскских активистов. Осуществлялся и «государственный терроризм» — «наемники расправлялись с басками без суда и следствия — на деньги МВД Испании», добавляет он. Согласно подсчетам правозащитников, жертвами такой практики стали до 150 человек.

«Ничего не добились»

Новости о самороспуске ЕТА позитивно восприняли «мирные» политические силы в Стране Басков. Так, глава регионального подразделения консервативной Народной партии Альфонсо Алонсо выразил надежду на то, что ЕТА «исчезнет раз и навсегда из жизни каждого человека и оставит всех нас в мире». «В конечном итоге они ничего не добились и не добьются», — добавил Алонсо.

Самороспуск ЕТА проводится по причинам «политической целесообразности», это не результат этической рефлексии членов группировки, считает Джосеба Эгибар, представитель Баскской националистической партии (PNV) в парламенте автономного региона. Он также осудил ЕТА, деятельность которой не только нарушала права человека, но и навредила проведению баскской политики в принципе, указывает популярная испанская газета El Pais.

ЭТА_1 Женщина проходит мимо граффити «Спасибо, ЕТА, мы все должны вам» в Байонне, на юго-западе Франции, 5 мая 2018-го Фото: TASS/Bob Edme

Испанский премьер-министр Мариано Рахой еще до того, как было распространено заявление ЕТА, выразил уверенность в том, что группировка «была побеждена за счет силы верховенства закона и испанской демократии». «Что бы ни сделала ЕТА, она не останется безнаказанной за свои преступления, они ничего не добились при помощи убийств — и ничего не добьются при помощи пропаганды, — отметил Рахой, слова которого приводит El Pais. — Правительство — на стороне закона, служб безопасности и пострадавших».

Не готовы просто принять самороспуск ЕТА и родственники жертв сепаратистов. «Хватит оправдательных прокламаций. Единственное достойное предложение, с которым террористы когда-либо смогут выступить, должно начинаться и заканчиваться фразой: «Мы никогда не должны были существовать», — считает Консуэло Ордонес, глава объединяющей жертв группировки ассоциации Covite, пишет The Wall Street Journal. — Это не тот конец ЕТА, которого мы, пострадавшие, хотим или заслуживаем».

В этом же духе написана и редакционная статья El Pais. «Мы никогда не должны забывать о том, что у системы правосудия остаются еще нераскрытые преступления, совершенные ЕТА, — говорится в материале. — Работа для завершения расследования по этим делам — это лучшая формула для того, чтобы прошлое действительно осталось в прошлом».