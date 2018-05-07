ЕТА конец
Руководство ЕТА, существовавшей более полувека баскской сепаратистской группировки, сделало официальное заявление о расформировании. В «багаже» организации — 50 лет вооруженной борьбы, свыше 800 погибших и тысячи раненых. О причинах и последствиях самороспуска радикалов, добивавшихся независимости от испанской короны, — в материале портала iz.ru.
«Последнее заявление»
«ЕТА, баскская социалистическая революционная организация национального освобождения, настоящим информирует народ басков о том, что после ратификации предложения о завершении исторического цикла и деятельности данной организации ее членами ее путь подошел к концу». Такими словами представители руководства группировки, которая во многих странах, а также в Евросоюзе в целом признана террористической, в начале мая объявили о самороспуске.
Видеообращение ЕТА (сокращенное от баскского Euskadi Ta Askatasuna, что можно перевести как «Страна Басков и свобода») было доставлено в Би-би-си. Текст зачитал Жосу Тернера — бывший руководитель организации, который до сих пор находится в розыске. И хотя в тексте прямо не было сказано о самоликвидации, использованные в документе формулировки, в том числе о «последнем заявлении для Страны Басков», позволяют с уверенностью говорить о том, что группировка, которая в течение полувека держала в страхе десятки тысяч людей, прекращает свою деятельность.
Мужчина смотрит по телевизору видеообращение бывшего лидера ETA Жосу Тернера о роспуске организации
Огнем и мечом
Безусловно, в последние годы ETA была не так заметна — в 2011 году организация объявила об отказе от вооруженных методов ведения борьбы за отделение от Испании и создание независимого государства. Однако в предшествующие пять десятилетий — свою историю ЕТА ведет с 1959 года, когда она была создана в том числе для противостояния диктаторскому режиму генерала Франко, — ее боевики совершили сотни терактов. Их жертвами, по подсчетам испанского МВД, стали 853 человека, еще около 6 тыс. пострадали.
Наиболее масштабным нападением стал взрыв автомобиля у торгового центра в Барселоне в 1987 году, в результате которого погиб 21 человек. В декабре того же года был устроен взрыв в жилом доме в Сарагосе — жертвами стали 11 человек, в том числе дети, напоминает Euronews. На совести этаррос и смерть испанского премьера Луиса Карреро Бланко — его автомобиль боевики подорвали в декабре 1973-го в Мадриде.
В 1988 году основные политические организации расположенной на севере Испании Страны Басков договорились противодействовать террористическим методам ведения борьбы. ЕТА, столкнувшись со снижением поддержки, объявила о прекращении боевых вылазок, однако перемирие продлилось не слишком долго: в 1996-м был похищен тюремный надзиратель Ортего Лара, которого организация хотела обменять на участников группировки, попавших за решетку. Тюремщика отпустили лишь спустя полтора года, указывает Eurovision. С целью перевода заключенных в исправительные заведения на территории Страны Басков ЕТА в 1997 году похитила Мигеля Анхеля Бланко, члена Народной партии. Бланко в итоге был убит.
Последнее известное убийство члены ЕТА совершили в марте 2010 года — уже за пределами Испании. В пригороде Парижа они обстреляли полицейский патруль, в результате один из стражей порядка погиб. «Эксперты называли это преступление свидетельством заметной деградации» группировки, отмечает телеканал.
Члены ETA убили испанского премьер-министра Луиса Карреро Бланко, взорвав его машину в Мадриде 20 декабря 1973 года
Последние из повстанцев
Ликвидация ЕТА во многом была предопределена. Приняв в 2011 году решение об отказе от вооруженной борьбы, группировка, по сути, признала неэффективность экстремистских методов. С прошлого года организация пошла на разоружение — руководство стало называть властям адреса, где находились тайники с оружием и боеприпасами. Это событие, как отмечает Reuters, «положило конец последнему в Западной Европе крупному вооруженному мятежу».
Хотя организация и становится частью истории, ее лидеры в письме пообещали, что борьба за независимость Страны Басков продолжится. «Конфликт начался не с ЕТА, и он не окончится с завершением пути ЕТА», — отмечалось в документе.
Впрочем, теперь этот вопрос уже почти наверняка будет решаться исключительно в политическом, а не вооруженном ключе. Кроме того, пока не ясно, насколько жаркими могут стать дискуссии между сторонниками отделения и приверженцами единства — согласно данным ноябрьского опроса общественного мнения, проведенного Университетом Деусто в Бильбао, за независимость выступают лишь 14% жителей региона.
Цель не оправдывает средства
Сотрудник испанского Центра памяти жертв терроризма Рауль Лопес Ромо в беседе с «Коммерсантом» назвал две основные причины роспуска ЕТА: «Первая — это работа сил безопасности, которые существенно ослабили группировки. Вторая — отказ подавляющей части общества от идеи, что терроризм может быть оправдан для достижения политических целей».
Впрочем, часть населения всё же поддерживает радикально настроенных баскских политиков, благодаря чему бывшие члены ЕТА и сейчас занимают видные места в раскладе политических сил автономии. Например, бывший террорист Арнальдо Отеги руководит коалицией Bildu, представители которой занимают 17 из 75 кресел в парламенте региона. «ЕТА действовала с помощью бомб, а ее легальное крыло, в разные времена носившее разные названия, участвовало в выборах и получало голоса избирателей, — отметил Лопес Ромо. — Не удивлюсь, если и другие члены ЕТА захотят пойти по стопам Арнальдо Отеги».
Арнальдо Отеги руководит коалицией Bildu, бывший член ETA
Впрочем, особых опасений испытывать не стоит, полагает Гаизка Фернандес, коллега Лопеса Ромо по работе в мемориальном центре. «Всегда надо опасаться любого человека с оружием, но не думаю, что мы увидим перерождение ЕТА, поскольку у них нет поддержки в обществе», — указывает исследователь, мнение которого приводит Associated Press.
Правозащитники считают расформирование ЕТА значимым событием, поскольку оно «завершает эпоху вопиющего нарушения прав человека в Испании» — и не только со стороны сепаратистов. Эстебан Бельтран из Amnesty International в беседе с Deutsche Welle отмечает, что «речь идет не только о преступлениях ЕТА, но и о нарушении прав со стороны силовиков — причем не только в период франкизма, но и в условиях демократии». Он напоминает, что в 1970–1980-е годы в Испании действовали незаконные формирования ультраправых, которые уничтожали баскских активистов. Осуществлялся и «государственный терроризм» — «наемники расправлялись с басками без суда и следствия — на деньги МВД Испании», добавляет он. Согласно подсчетам правозащитников, жертвами такой практики стали до 150 человек.
«Ничего не добились»
Новости о самороспуске ЕТА позитивно восприняли «мирные» политические силы в Стране Басков. Так, глава регионального подразделения консервативной Народной партии Альфонсо Алонсо выразил надежду на то, что ЕТА «исчезнет раз и навсегда из жизни каждого человека и оставит всех нас в мире». «В конечном итоге они ничего не добились и не добьются», — добавил Алонсо.
Самороспуск ЕТА проводится по причинам «политической целесообразности», это не результат этической рефлексии членов группировки, считает Джосеба Эгибар, представитель Баскской националистической партии (PNV) в парламенте автономного региона. Он также осудил ЕТА, деятельность которой не только нарушала права человека, но и навредила проведению баскской политики в принципе, указывает популярная испанская газета El Pais.
Женщина проходит мимо граффити «Спасибо, ЕТА, мы все должны вам» в Байонне, на юго-западе Франции, 5 мая 2018-го
Испанский премьер-министр Мариано Рахой еще до того, как было распространено заявление ЕТА, выразил уверенность в том, что группировка «была побеждена за счет силы верховенства закона и испанской демократии». «Что бы ни сделала ЕТА, она не останется безнаказанной за свои преступления, они ничего не добились при помощи убийств — и ничего не добьются при помощи пропаганды, — отметил Рахой, слова которого приводит El Pais. — Правительство — на стороне закона, служб безопасности и пострадавших».
Не готовы просто принять самороспуск ЕТА и родственники жертв сепаратистов. «Хватит оправдательных прокламаций. Единственное достойное предложение, с которым террористы когда-либо смогут выступить, должно начинаться и заканчиваться фразой: «Мы никогда не должны были существовать», — считает Консуэло Ордонес, глава объединяющей жертв группировки ассоциации Covite, пишет The Wall Street Journal. — Это не тот конец ЕТА, которого мы, пострадавшие, хотим или заслуживаем».
В этом же духе написана и редакционная статья El Pais. «Мы никогда не должны забывать о том, что у системы правосудия остаются еще нераскрытые преступления, совершенные ЕТА, — говорится в материале. — Работа для завершения расследования по этим делам — это лучшая формула для того, чтобы прошлое действительно осталось в прошлом».