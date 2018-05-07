Минздрав объявил о разработке новых стандартов оказания помощи ВИЧ-позитивным пациентам. Это отличная новость, которую даже можно назвать прорывом в российской системе лечения инфекции.

Но есть один нюанс. Сейчас центры профилактики и борьбы со СПИДом руководствуются своим собственным пониманием оказания помощи и назначают препараты по своему усмотрению. В проекте стандарта указаны уже более современные препараты, но, к сожалению, всего лишь в качестве запасного варианта. Всем новым пациентам предлагается назначать эфавиренц. Скажу несколько слов об этом лекарстве.

В России лечение ВИЧ стало доступно для всех, кто в нем нуждается, с 2004 года. До этого времени позволить себе его могли лишь немногие, да и они были вынуждены принимать до 68 таблеток в сутки и бороться с настолько огромным количеством побочных эффектов, что это превращалось в процесс выживания. Для остальных лечение было недостижимой мечтой. С 2004 года, когда вступили в силу ряд распоряжений и изменения в законе о предупреждении распространения ВИЧ, пациенты начали получать терапию, в том числе эфавиренц.

Появление этого препарата стало настоящим прорывом в лечении инфекции и спасло сотни тысяч жизней. На тот момент это был очень эффективный препарат, быстро справляющийся с задачей контроля вируса в организме. Но у него есть один специфический побочный эффект. После проникновения препарата в центральную нервную систему пациенты испытывают чувство легкого опьянения, иногда видят галлюцинации и знаменитые «стокриновые сны». О побочных эффектах сказано в инструкции к препарату. По ней, «патологические сновидения, тревога, беспокойство, депрессия, бессонница, лабильность» могут возникать «часто».

Эти побочные эффекты особенно негативно влияют на ВИЧ-положительных людей, которые успешно борются со своей наркозависимостью и многие годы остаются трезвыми. Принимая этот препарат, они ощущают нечто знакомое, то, от чего они избавились и чего боятся больше всего — эффект «эха».

Наука не стоит на месте, и сейчас появляется всё больше новых, современных препаратов с пролонгированным действием и меньшим количеством побочных эффектов. На сегодняшний день для лечения и контроля развития заболевания пациенту необходимо принять всего одну таблетку в день. Это полностью снимает риск передачи вируса, то есть делает человека, живущего с ВИЧ, безопасным для своего партнера. А самое главное — новые препараты практически не имеют побочных эффектов.

В современном мире эфавиренц давно перекочевал из лидеров в запасные схемы лечения. Пациентские и медицинские сообщества признают практику назначения этого препарата малоэффективной в противодействии эпидемии ВИЧ и даже опасной.

Вот пример, ярко описывающий его последствия. Василий (имя изменено) обратился к врачу и заявил о желании полностью отказаться от лечения ВИЧ, так как жена хочет его бросить. Врач обратился за помощью к «равному консультанту» — пациенту с ВИЧ, прошедшему специальную подготовку для консультирования других пациентов. Тот при личной беседе выяснил, что Василий по ночам подрабатывает таксистом и уже второй раз за месяц разбивает машину в аварии. В первый раз он задремал за рулем (эффект от эфавиренца), во второй ему почудилась девочка на дороге, и чтобы ее не задавить, он резко свернул и врезался в столб на обочине. Врач, узнав причину отказа, изменил схему лечения, и теперь пациент принимает другие препараты. Зачастую больные не могут выносить тяжелые побочные эффекты и пропускают прием лекарства, чтобы немного отдохнуть.

Побочные эффекты проявляются не более чем у 10% пациентов. Но это 10 тыс. новых случаев в год — то есть 10 тыс., возможно, поломанных жизней.

Многолетняя история лечения знает множество прорывов. От создания зидовудина (известного по многим фильмам о ВИЧ как АЗТ (AZT)), до разработки современных препаратов прошло 30 лет. Это была 30-летняя эпидемия, в которой не успели получить лечение и умерли 40 млн человек из разных стран мира.

Сейчас очевидно, что легче предупредить распространение ВИЧ при помощи качественного лечения, чем бороться с последствиями использования устаревших препаратов, а также с возникновением устойчивых к ним штаммов вируса.

Я живу с огромной надеждой на то, что чиновники, разрабатывающие стандарты, услышат пациентов и в ближайшем будущем все ВИЧ-положительные люди начнут получать максимально качественное, удобное и индивидуально подобранное лечение.

Автор — руководитель программ благотворительного фонда «Шаги»

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