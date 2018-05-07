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В Сколково решили проблему подводной навигации

Российская компания разработала систему определения координат под поверхностью моря
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Фото: TAСС/DPA/Bernd Wüstneck
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Аналог спутниковой навигации для подводных объектов разработала российская компания — резидент Сколково. Система определения координат использует звуковые волны — это одно из немногих эффективных средств передачи информации под поверхностью моря. При этом датчики навигационного сигнала работают только на прием, что позволяет уменьшить их размеры и снизить энергопотребление.

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Главная проблема подводной навигации — под поверхностью моря не распространяются радиоволны. Поэтому водолазам, дайверам, экипажам подлодок не доступны системы глобального позиционирования — такие, как GPS и ГЛОНАСС. Потребность же в навигационных системах под водой гораздо выше, чем на поверхности: плохая видимость, отсутствие ориентиров, приливы-отливы и морские течения затрудняют работу.

Решение этой проблемы удалось найти резиденту Сколково  компании «Лаборатория подводной связи и навигации». Роль спутников в ее системе RedNAV выполняют четыре буя, оборудованных GPS-устройствами. Плавающие на поверхности буи излучают в воду гидроакустические сигналы, которые принимаются пассивным (не излучающим) звуковым приемником. Закрепленный на запястье водолаза приемник определяет собственные координаты практически с той же точностью, с какой над водой работает GPS. Ретрансляционные буи размещаются на расстоянии сотен метров друг от друга, образуя любой выпуклый четырехугольник, — например, трапецию.

Главным преимуществом такой схемы генеральный директор «Лаборатории подводной связи и навигации» Артур Абеленцев считает отсутствие необходимости двухстороннего обмена между буями и навигационными приемниками.

— Единственное средство подводного обмена информацией — акустические волны. Но гидроакустическая навигация во всем мире — это запрос-ответ, — рассказал Артур Абеленцев «Известиям». — В таком случае приемник на руке водолаза должен откликаться на сигнал. А мы сумели обойтись без этого. В результате радикально уменьшили размер прибора, снизили его энергопотребление, обеспечили возможность работы в одной и той же акватории практически любого количества таких устройств.

Система RedNAV обеспечивает покрытие в зоне радиусом около двух километров, что достаточно для большинства подводных работ — поисковых, спасательных, археологических и др.

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— Молодому коллективу удалось решить задачу, с которой во всем мире не могли справиться более 30 лет, — рассказал «Известиям» директор по акселерации кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Илья Гольдт. — В сегменте коммерческих подводных исследований, дайвинга, поисковых экспедиций продукту наших инноваторов нет равных.

По словам Ильи Гольдта, все доступные на рынке зарубежные системы подводной навигации базируются на громоздких активных приемниках, не обладают достаточной точностью и к тому же в отличие от RedNAV непомерно дороги.

— Прямые аналоги у системы отсутствуют, — утверждает генеральный директор автономной некоммерческой организации «Подводное культурное наследие» Андрей Кулагин. — Под поверхностью моря определить GPS-координаты крайне сложно, особенно в акваториях с сильным течением, с плохой видимостью. Приходится всплывать, использовать выносные GPS-антенны на кабеле. А тут мы, находясь прямо на глубоководном объекте, нажимаем одну кнопку и узнаем его абсолютно точные координаты.

Наряду с фондом «Сколково», поддержку «Лаборатории подводной связи и навигации» оказывает рабочая группа MariNet Национальной технологической инициативы.

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