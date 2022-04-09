История в датах: 9 апреля

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном. Перестала существовать группа The Beatles. На фото: Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр в 1969 году