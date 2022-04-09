История в датах: 9 апреля

9 апреля 1945 года советские войска штурмом взяли Кенигсберг, сегодня — Калининград. На фото: взятие Кенигсберга
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Фото: Getty Images/ullstein bild/Hans J. Hoffmann
9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном. Перестала существовать группа The Beatles. На фото: Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр в 1969 году
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Фото: TAСС/ZUMA/Italy Photo Press
9 апреля 1933 года родился французский актер Жан-Поль Бельмондо. На фото: Бельмондо во время 73-го Венецианского кинофестиваля в 2016 году
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Фото: Getty Images/Daily Mirror Gulf coverage
9 апреля 2003 года во время вторжения коалиционных сил в Ирак пал город Багдад. На фото: уничтожение памятника Саддаму Хусейну в центре Багдада в день взятия города
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